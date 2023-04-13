МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг не смог удержаться в плюсе и днем торгуется в легком минусе в рамках консолидации после активного роста предыдущих недель, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Аналитики назвали валюты, которые придут на смену евро и доллару

Индекс Мосбиржи к 15.15 снижался на 0,1%, до 2536,2 пункта, долларовый индекс РТС — прибавляет на 0,3%, до 978,3 пункта. С утра индекс Мосбиржи максимально поднимался до 2557,58 пункта. Разница в дневной динамике индексов обусловлена снижением курса доллара на 30 копеек, до 81,65 рубля.

"Индекс Мосбиржи в первой половине дня умерено снижается, не сумев продолжить рост, зарегистрированный накануне и с утра. Рынок показал хороший рост со второй половины февраля на дивидендных новостях, ослаблении рубля, удорожании нефти. В четверг, по-видимому, рынок решил взять небольшую передышку на фоне укрепления рубля и неоднозначной динамики внешних площадок", — комментирует Анна Буйлакова из ФГ "Финам".

Стоимость нефти к 15.03 мск снижается на 0,2%, до 87,1 доллара за баррель сорта Brent. ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в России на 2023 год

Большинство российских акций в четверг днем ушло в минус, несмотря на утренние попытки роста. В лидерах снижения цены на Московской бирже – акции "ВСМПО-Ависмы" (-13,1%), ДВМП (-3,1%), "Совкомфлота" (-3%), ПИКа (-1,9%), НМТП (-1,5%). Заметно растут в цене бумаги ТМК (+5,6%), "Русагро" (+3,8%), "Мечела" (+2,9% "обычка", +3,2 – "префы"), "Селигдара" (+1%).

Индекс Мосбиржи "консолидирует" в "боковике" с диапазоном 2500-2580 пунктов рост предыдущих месяцев, считает Буйлакова. "Не исключаем закрытие индекса в небольшом минусе, учитывая смешанные настроения на внешних площадках на фоне публикации протокола ФРС, в котором отмечается возможность рецессии в США в текущем году", — добавляет она. Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 13 апреля: зона 2500–2550 пунктов, а для индекса РТС: интервал 950–1000 пунктов, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.