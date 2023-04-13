МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг поднялись до более чем годового максимума на ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) возьмет паузу в повышении процентных ставок. Кроме того, инвесторы покупают золото, которое является защитным активом, на фоне перспектив умеренной рецессии. Золото дорожает на данных по инфляции в США

Около 13.31 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 1,3%, до 2040,10 доллара за унцию, максимума с марта 2022 года. Цены на 32 доллара отстают от рекордного максимума, установленного в 2020 году. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 1,5%, по 2054,90 доллара за унцию.

Доллар США и доходность казначейских облигаций снизились после того, как данные указали на замедление роста цен производителей в марте и на увеличение числа первичных заявок на пособие по безработице в США на отчетной неделе. Эти данные могут говорить о том, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС начало сказываться на экономике.

Кроме того, потребительские цены в США в марте выросли слабо за счет снижения стоимости бензина, однако устойчиво высокая стоимость аренды жилья поддерживает инфляционное давление.

"Обстановка для золота позитивная, учитывая возможную приостановку цикла повышения процентных ставок ФРС. При этом инфляция остается более высокой, чем хотелось бы центральному банку", — говорит Дэвид Мегер из High Ridge Futures.

Между тем спот-цены на серебро выросли на 1,2%, до 12-месячного максимума 25,78 доллара за унцию. Платина подскочила на 1,9%, до 1034,49 доллара за унцию, а палладий торговался с повышением на 0,7%, по 1469,97 доллара за унцию.