МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в четверг, инвесторы ждут публикации финансовой отчетности крупнейших американских банков, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Число заявок на пособие по безработице в США выросло за неделю

По состоянию на 17.10 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,08% — до 33673,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,1%, до 12061,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,4%, до 4107,23 пункта.

В пятницу о своих результатах за предыдущий квартал отчитаются несколько крупнейших американских банков — JP Morgan Chase, Wells Fargo и Citigroup. Инвесторы будут оценивать комментарии представителей организаций, поскольку ситуация в банковском секторе по-прежнему вызывает беспокойство аналитиков.

"Крупные банки будут находиться под пристальным вниманием, поскольку они не только задают тон остальному сезону отчетности, но и потому, что более тесно связаны с остальной экономикой, чем компании из большинства других секторов. Кроме того, они больше чем раньше будут в центре внимания после кризиса, спровоцированного Silicon Valley Bank в прошлом месяце", — цитирует портал MarketWatch главу deVere Group Найджела Грина (Nigel Green). Голливудский импресарио подал в суд на один из ведущих американских банков

Инвесторы также продолжают оценивать данные по инфляции в стране. Потребительские цены в США в годовом выражении выросли по итогам марта на 5% после увеличения на 6% ранее, а индекс цен производителей – на 2,7% после 4,6% в феврале. Оба показателя оказались ниже ожиданий аналитиков.

Также рынки обратили внимание на протокол мартовского заседания Федрезерва США, согласно которому регулятор прогнозирует слабую рецессию в конце 2023 года с восстановлением экономики в следующие два года.