МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Инвестиционный холдинг АФК "Система" намерен прекратить листинг ГДР на Лондонской фондовой бирже (LSE) и закрыть программу депозитарных расписок с 14 мая 2023 года, следует из сообщения компании. Суд в Москве отказал структуре АФК "Система" во взыскании с банка ВТБ

"ПАО АФК "Система" … уведомляет о намерении расторгнуть депозитарные соглашения, в соответствии с которыми были выпущены глобальные депозитарные расписки по Положению S и Правилу 144А (далее – "ГДР" и "Депозитарные соглашения" соответственно). Ожидается, что действие Депозитарных соглашений будет прекращено 14 мая 2023 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что корпорация поручила Citibank, N.A., банку-депозитарию программы ГДР, прекратить действие программы.

"АФК "Система" направила в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании… запрос о делистинге ГДР Корпорации, выпущенных в соответствии с Положением S и Правилом 144A; кроме того, Корпорация подала заявление на Лондонскую фондовую биржу (LSE) об отмене допуска ГДР Корпорации к торгам на основном рынке листинговых ценных бумаг LSE", — добавляется в сообщении.

При этом после делистинга на LSE торги обыкновенными акциями АФК "Система" продолжатся на Московской и Санкт-Петербургской биржах.

В апреле прошлого года АФК "Система" получила разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на продолжение обращения акций в форме ГДР за пределами страны по 13 мая 2023 года.