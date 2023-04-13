МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. Последние экономические данные заставляют инвесторов опасаться рецессии в США и ослабляют доллар. Цены на золото продолжают расти на данных США по инфляции

По состоянию на 20.50 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 32,65 доллара, или на 1,61%, до 2 057,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 2,22%, до 26,023 доллара за унцию.

Золото дорожает на фоне того, как статданные из США и сообщение из протокола Федеральной резервной системы (ФРС) ослабляют доллар, что делает золото более доступным для покупки в другой валюте. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,53%. К тому же золото является надежным активом, в который инвесторы начинают вкладываться, если хотят уйти от риска.

В своем протоколе ФРС отметила, что ее участники прогнозируют "мягкую" рецессию к концу текущего года и восстановление после нее в течение двух лет. Статистика, выпущенная министерством труда США в четверг, показала, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 8 апреля увеличилось в стране на 11 тысяч с показателя предыдущей недели, до 239 тысяч. Это также может сигнализировать о замедлении темпов экономического роста.