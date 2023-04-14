МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут вслед за индексами Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта. Доллар дешевеет к мировым валютам

По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,33%, до 3 329,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,3%, до 2 134,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,02%, до 20 349 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,66%, до 2 578,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,47%, до 7 358,4 пунктов, японский Nikkei 225 — на 1,07%, до 28 457 пунктов.

По словам аналитика Activ Trades Андерсона Алвиша (Anderson Alves), которые приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, азиатские рынки "взяли пример с солидного ралли на Уолл-стрит".

Основные фондовые американские биржи накануне в четверг продемонстрировали рост. Рынки продолжают оценивать данные об инфляции в США. Потребительские цены в стране в годовом выражении выросли по итогам марта на 5% после увеличения на 6% месяцем ранее, а индекс цен производителей – на 2,7% после 4,6%. Оба показателя оказались ниже ожиданий аналитиков.