МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары существенно укрепились в пятницу, а доллар США торгуется под давлением, передает Reuters.

На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 0,6785. В четверг она поднималась на 1,3%, до максимума за семь недель 0,6796. Прорыв этого ключевого сопротивления откроет паре путь к 0,6855.

Пара новозеландский доллар/доллар США достигла 0,6310, поднявшись на предыдущей сессии на 1,3% от недельного минимума 0,6184.

Такую динамику спровоцировали вышедшие в четверг слабые данные по ценам производителей в США, которые усилили ожидания завершения цикла повышения ставок ФРС.

В то же время данные Австралии указали на сохраняющуюся силу рынка труда на фоне роста стоимости заимствований.

Рынки учитывают в котировках примерно 40-процентную вероятность дальнейшего повышения ставок Резервного банка Австралии в ближайшие месяцы и, что важно, почти не ожидают их понижения.

Инвесторы также прогнозируют понижение ставок ФРС до конца этого года с вероятностью около 50%.

"Данные по занятости должны заставить РБА настороженно следить за динамикой зарплат и инфляции, особенно в сфере услуг, которая соответствует склонности к жесткой денежно-кредитной политике", — сказала главный экономист RBC Capital Markets Су-Лин Онг.

В компании ожидают, что РБА повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов в мае, но не исключают, что это произойдет позже.

Рынки также полагают, что и Резервный банк Новой Зеландии в мае повысит ставку на четверть процентного пункта, до 5,5%, а позднее может начать ее понижение.

Спрос в экономике Новой Зеландии поддерживает иммиграция, а вышедшие в пятницу данные показали рекордно большое число прибывших в страну иностранцев.

По словам экономиста Westpac Майкла Гордона, РБНЗ считает иммиграцию источником роста чистого спроса и инфляционного давления, что может требовать повышения процентных ставок.

"Похоже, что деловое сообщество сейчас придерживается противоположного мнения, надеясь, что возвращение иммигрантов ослабит дефицит рабочей силы и замедлит рост зарплат", — сказал Гордон, добавив, что, раз иммигранты поддерживают и спрос, и предложение, эффект будет нейтральным.