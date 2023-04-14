МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 14 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 1,1% 0,8%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (март) 1,1% 0,9%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 6% 3,3%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (март) 6% 3,1%
11:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
11:30 GBP Великобритания — Производительность труда (4кв2022)    
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март) -0,1% -0,3%
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (март) 0,2% -0,1%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (март) -0,1% -0,1%
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (март) -0,4% -0,4%
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (февраль) 4,1% -2,7%
15:45 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера    
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (март) 0,32%  
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (март) 0,3% 0,2%
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (февраль) -0,1% 0,3%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель) 59,2 60
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель) 62 62
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (февраль) 0,1% 0,4%
18:30 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 590  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 751  
21:15 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -14,8 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 226,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 195,2 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -18,4 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -321,5 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -27,2 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -57 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -8 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 143,4 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Россети Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 2022    
  RUB Группа O’КЕЙ — финансовая отчетность по МСФО за 2022    