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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230414/840370232.html
Российский рынок акций перешел к снижению после старта торгов
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Российский рынок акций перешел к снижению после роста на самом старте торгов пятницы и теряет теперь 0,15%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.07 мск... ПРАЙМ, 14.04.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению после роста на самом старте торгов пятницы и теряет теперь 0,15%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.07 мск снижается на 0,15%, до 2540,34 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,03%, до 982,63 пункта.
На старте торгов индекс Мосбиржи рос на 0,11%.