МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению после роста на самом старте торгов пятницы и теряет теперь 0,15%, следует из данных Московской биржи. Покупать доллары поздно: куда их теперь девать

Индекс Мосбиржи к 10.07 мск снижается на 0,15%, до 2540,34 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,03%, до 982,63 пункта.

На старте торгов индекс Мосбиржи рос на 0,11%.