МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. В пятницу цены на медь выросли до 7-недельного максимума на фоне резкого ослабления доллара. Неожиданное снижение цен производителей в США усилило ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) вскоре может завершить цикл повышения процентных ставок, сообщает Reuters.

В 07.10 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 0,36%, до 9091 доллара за тонну. Ранее котировки достигли максимума с 23 февраля на отметке 9141,50 доллара.

В пятницу доллар достиг 12-месячного минимума против корзины основных валют на фоне падения индекса цен производителей (PPI) в США в марте на 0,5%. Это снижение свидетельствует о замедлении базовой производственной инфляции.

Ослабление доллара делает номинированные в долларах металлы дешевле для держателей иных валют.

"Хотя среднесрочные и долгосрочные фундаментальные перспективы спроса на медь остаются благоприятными, мы по-прежнему усматриваем понижательные риски в ближайшем будущем. Это связано с замедлением роста мировой экономики во второй половине 2023 года и менее активным, чем ожидалось, спросом в Китае", — отметили аналитики National Australia Bank Ltd.

Майские фьючерсы на медь на SHFE выросли в цене на 1,3%, до 70 050 юаней (10 236,29 доллара) за тонну.

Между тем в четверг министр горнодобывающей промышленности Чили Марсела Эрнандо сообщил в интервью Reuters, что в ближайшие годы производство меди в стране вырастет после недавнего снижения.

Алюминий на LME вырос в цене на 0,61%, до 2381,50 доллара за тонну, свинец упал в цене на 0,07%, до 2145 долларов, никель подорожал на 0,75%, до 23 875 долларов. Цинк вырос в цене на 0,92%, до 2863 долларов, а олово — на 1,87%, до 24 900 долларов.