Азиатские фондовые индексы закрыли торги ростом вслед за американскими биржами
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы умеренным ростом вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 0,6%, до 3338,15 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,44%, до 2137,06 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,51%, до 20448,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,38%, до 2571,49 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,51%, до 7361,6 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,2%, до 28493,47 пункта.
Фондовые рынки США закрыли торги четверга ростом по основным индексам, и в ходе торгов сегодня комментаторы отмечали, что азиатские рынки "взяли пример с солидного ралли на Уолл-стрит".
В Штатах же накануне оценивали инфляцию. Потребительские цены в США в годовом выражении выросли по итогам марта на 5% после увеличения на 6% месяцем ранее, а индекс цен производителей – на 2,7% после 4,6% в феврале. Оба показателя оказались ниже ожиданий аналитиков. Также число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 8 апреля, увеличилось на 11 тысяч с показателя неделей ранее, до 239 тысяч, при этом аналитики ожидали показатель на уровне 232 тысяч заявок.
"Рынок труда выглядит стабильным. И поэтому то, что мы получаем сегодня — это своего рода оптимистичный прогноз, что у нас будет почти что ситуация… когда инфляция замедлится, но экономика не рухнет", — приводит агентство Франс Пресс мнение члена инвестиционного комитета компании Research Affiliates Ке Нгуена (Que Nguyen).
https://1prime.ru/Financial_market/20230414/840372278.html