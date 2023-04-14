МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы умеренным ростом вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов. Центробанк продал на внутреннем рынке юаней на 3,7 миллиарда рублей

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 0,6%, до 3338,15 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,44%, до 2137,06 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,51%, до 20448,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,38%, до 2571,49 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,51%, до 7361,6 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,2%, до 28493,47 пункта.

Фондовые рынки США закрыли торги четверга ростом по основным индексам, и в ходе торгов сегодня комментаторы отмечали, что азиатские рынки "взяли пример с солидного ралли на Уолл-стрит".

В Штатах же накануне оценивали инфляцию. Потребительские цены в США в годовом выражении выросли по итогам марта на 5% после увеличения на 6% месяцем ранее, а индекс цен производителей – на 2,7% после 4,6% в феврале. Оба показателя оказались ниже ожиданий аналитиков. Также число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 8 апреля, увеличилось на 11 тысяч с показателя неделей ранее, до 239 тысяч, при этом аналитики ожидали показатель на уровне 232 тысяч заявок.

"Рынок труда выглядит стабильным. И поэтому то, что мы получаем сегодня — это своего рода оптимистичный прогноз, что у нас будет почти что ситуация… когда инфляция замедлится, но экономика не рухнет", — приводит агентство Франс Пресс мнение члена инвестиционного комитета компании Research Affiliates Ке Нгуена (Que Nguyen).