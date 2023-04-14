МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу снижаются перед сезоном финансовой отчетности компаний за первый квартал, свидетельствуют данные торгов. Покупать доллары поздно: куда их теперь девать

По состоянию на 13.11 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,23%, до 34111 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,33%, до 13166 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,18%, до 4165,5 пункта.

Внимание инвесторов сосредоточено на предстоящем отчете о финансовых результатах компаний. Сегодня запланирована публикация результатов крупных банков США, таких как BlackRock, Morgan Chase, Wells Fargo. Трейдеры хотят понять, как крах нескольких банков отразился на банковской сфере в целом.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки Федеральной резервной системы, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.