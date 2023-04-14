МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Цены на золото держатся около 12-месячных максимумов в пятницу. Недавние данные по экономике США усилили надежды на то, что Федеральная резервная система (ФРС) приближается к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики. На этом фоне золото может продемонстрировать рост по итогам второй недели подряд, сообщает Reuters.

Около 09.35 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,2%, до 2035,49 доллара за унцию. Котировки держатся вблизи максимумов с 9 марта, установленных в ходе предыдущей сессии. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,3%, до 2049,40 доллара за унцию.

Золото дешевеет на фоне увеличения альтернативных издержек владения этим металлом, так как доходность гособлигаций растет, говорит Питер Фертиг, аналитик Quantitative Commodity Research.

Доходность облигаций еврозоны держится около 30-дневного максимума, поскольку внимание рынка переключилось на ужесточение политики Европейского центрального банка (ЕЦБ). Представители ЕЦБ сигнализируют о вероятности повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов в мае.

Между тем руководители ФРС в марте раздумывали о приостановке повышения процентных ставок на фоне краха двух американских банков, однако центральный банк отдал приоритет борьбе с инфляцией. На фоне нестабильности в банковском секторе цены на золото поднимались выше 2000 долларов.

После банкротства Silicon Valley Bank роль золота в качестве защитного актива укрепилась, говорит Рона О'Коннелл, аналитик StoneX.

Золото считается активом, хеджирующим риски инфляции и экономической неопределенности, однако повышение процентных ставок уменьшает привлекательность этого металла, не приносящего гарантированного дохода.

Доллар США упал до 12-месячного минимума, ограничивая потенциал снижения цен на золото. Согласно опубликованным на этой неделе данным, индекс потребительских цен (CPI) вырос слабее, чем ожидалось, усилив надежды на то, что ФРС возьмет паузу в повышении процентных ставок.

Инвесторы ожидают выхода данных по розничным продажам в США, которые выйдут позже в пятницу. Если данные укажут на достаточно сильное замедление розничных продаж, тогда золото может нацелиться на рекордный максимум, полагает Мэтт Симпсон, аналитик City Index.

Спот-цены на серебро выросли на 0,4%, до 25,90 доллара за унцию. Ранее в пятницу цены поднимались до 26,07 доллара.

Платина торговалась с понижением на 0,2%, по 1045,29 доллара за унцию, в то время как палладий подешевел на 0,1%, до 1497,14 доллара за унцию. Оба металла нацелены на недельный рост.