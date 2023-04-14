События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 апреля
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 17 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|11:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|-0,3%
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (апрель)
|-24,6
|-15
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (февраль)
|4,21 млрд канад.долл
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (февраль)
|2,4%
|3%
|16:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|23:00
|USD
|Канада — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (февраль)
|31,9 млрд канад.долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|СИБУР Холдинг — ГОСА (реестр закрыт 24.03.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 28.04.2023)
|14,15 (9м2021) — див-д 2021
|9,2 (рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|ТНС энерго Воронеж — закрытие реестра для ГОСА (11.05.2023, в заочной форме, фин. див-ды 2022, реестр для выплаты — 22.05.2023)
|3,940284 (ао, ап) — див-д 2021
|3,8735 (1кв2022) + 43,6749131 (фин2022) (ао, ап) — див-д 2022
|RUB
|Роснефть — СД (отчет о реализации программы энергосбережения компании на 2022-2026)
https://1prime.ru/Financial_market/20230414/840376371.html