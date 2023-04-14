МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй половине дня мало меняется перед выходными, инвесторы осторожно фиксируют прибыль, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. Реальный эффективный курс рубля снизился в марте

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.45 мск рос на 0,18%, до 2548,56 пункта, долларовый РТС — на 0,12%, до 984,11 пункта.

"На дневном графике индекса Мосбиржи наблюдаются признаки технического перегрева, и в текущей фазе роста напрашивается пауза", — говорит аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова.

В пятницу к середине торговой сессии на Московской бирже инвесторы осторожно фиксируют прибыль, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

"При этом внешний фон пятницы можно охарактеризовать как умеренно-позитивный. Цены на нефть пытаются расти после снижения накануне, а настроения на глобальных рынках преимущественно оптимистичные. В свою очередь, ЕС готовит одиннадцатый пакет санкций против России, но подробностей по нему пока нет. В этой связи на российском рынке, вероятно, будет сохраняться общая осторожность", — говорит Иван Капустянский из УК "Первая".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения котировок – расписки "Европейского медицинского центра" (-1,88%), Ozon (-1,65%), акции ММК (-1,44%), ДВМП (-1,36%), префы "Транснефти" (-1,31%), а также акции компании "Ренессанс страхование" (-1,2%), расписки FixPrice (-1,17%) и обыкновенные акции "Мечела" (-1,03%). Раскрыто, каким будет курс доллара к концу года

В лидерах роста – расписки HeadHuner (+3,97%), акции "Норникеля" (+2,27%), "Новатэка" (+2,19%), ИСКЧ (+1,48%), расписки Qiwi (+1,39%) и "Русагро" (+1,22%).

"Повышенным спросом пользовались дивидендные акции "Новатэка", который сообщил о скачке зарубежных продаж СПГ на 60% год к году в первым квартале", — указывает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ПРОГНОЗЫ

"В рамках среднесрочного восходящего тренда потенциал роста индекса сохраняется. Однако учитывая текущую динамику, перед продолжением роста не исключено усиление коррекции с возвратом к уровню в 2500 пунктов. Индекс РТС торгуется вблизи 1000 пунктов", — отмечает Капустянский из УК "Первая".

"Индексы Мосбиржи и РТС не показывали значительных изменений, колеблясь в ожидании новых макроэкономических и корпоративных факторов. По итогам недели российский рынок показывает небольшой рост, но покупатели стали более осторожны", — добавляет Кожухова из "Велес Капитала".