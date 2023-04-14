МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу резко снизились после достижения самого высокого более чем за год максимума на предыдущей сессии, сообщило агентство Reuters. Доллар США укрепляется, а представитель Федеральной резервной системы (ФРС) обозначил необходимость дальнейшего увеличения стоимости заимствований.

Около 14.40 по Гринвичу золото на рынке спот упало в цене на 1,6%, до 2007,92 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX снизились на 1,6%, до 2021,90 доллара.

Индекс доллара восстановился от годового минимума, а доходность казначейских гособлигаций США повысилась после того, как высокопоставленный представитель ФРС предупредил о необходимости дальнейшего повышения ставок для сдерживания инфляции.

Золото считается активом-убежищем в период экономической или политической неопределенности, но рост доллара негативно отражается на привлекательности этого металла для держателей иных валют.

Согласно данным CME FedWatch, трейдеры видят 82,6%-ю вероятность повышения процентных ставок ФРС в мае на 25 базисных пунктов. В начале недели они оценивали возможность подобного развития событий в 70%.

Рынок драгоценных металлов, вероятно, будет ослабевать в период молчания в преддверии майского заседания ФРС, по итогам которого ожидается увеличение стоимости заимствований на четверть процентного пункта, полагает Даниэль Павилонис из RJO Futures.

"Я вижу возможность для некоторой фиксации прибыли, но котировки стабилизируются около 2000 долларов", — добавил он.

Аналитики считают, что перспективы цен на золото остаются позитивными после стремительного роста на последних двух сессиях. Усиление опасений относительно рецессии заставило участников рынка предполагать, что ФРС вскоре может завершить цикл ужесточения политики.

"Я по-прежнему ожидаю, что котировки достигнут рекордных максимумов, а ралли продлится до 2100 долларов за унцию", — сказал Филип Штрайбл, главный рыночный аналитик Blue Line Futures.

На момент написания статьи серебро торговалось с понижением на 1,3%, по 25,46 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки этого металла достигли годового максимума 26,07 доллара и могут продемонстрировать укрепление по итогам пятой недели подряд.

Платина подешевела на 0,5%, до 1041,61 доллара, а палладий снизился на 0,9%, до 1485,44 доллара. Оба этих металла также могут вырасти в цене по итогам недели.