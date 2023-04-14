МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота падает более чем на 2% в пятницу вечером на укрепляющемся долларе, приближаясь к отметке в 2 тысячи долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Золото держится вблизи 12-месячного максимума

По состоянию на 19.29 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 46,15 доллара, или на 2,24%, до 2 009,25 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 2,27%, до 25,337 доллара за унцию.

Золото дешевеет после того, как доллар перешел к росту. Его индекс (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,63%, американская валюта также дорожает к евро и иене. Укрепляющийся доллар делает драгоценный металл менее доступным для покупки в другой валюте, а также конкурирует с золотом, так как тоже является надежным активом, в который вкладываются желающие уйти от риска инвесторы.

Трейдеры также отреагировали на статданные из США, оказавшиеся в основном лучше ожиданий и повысившие вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) повысит учетную ставку на своем заседании в мае. Так, промышленное производство в США увеличилось в прошлом месяце на 0,4% в месячном выражении, а индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в апреле вырос до 63,5 пункта с мартовских 62 пунктов.

Согласно данным CME Group, 80% аналитиков прогнозируют повышение ФРС учетной ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25%, на своем заседании 3 мая. В начале недели этот прогноз поддерживало только 70% аналитиков.