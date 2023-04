МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Японский Nikkei сегодня завершил торги на максимуме более чем за месяц, поднявшись седьмую сессию подряд. Ослабление иены поддержало акции экспортеров, а бумаги японских банков выросли вслед за акциями их американских конкурентов, которые резко подорожали в конце прошлой недели, сообщает Reuters.

Nikkei сегодня добавил 0,07% до 28 514,78 пункта, поднявшись до максимума на закрытии с 9 марта и продемонстрировав самое длительное ралли с середины июля.

Более широкий индекс Topix повысился на 0,41% до 2026,97 пункта.

"В целом рынок устойчив, он получил поддержку от ослабления иены, которое подстегнуло рост акций автопроизводителей. Акции банков, тем временем, последовали вверх вслед за бумагами американских кредиторов, которые резко подорожали в пятницу, — отметил Дзюн Морита, главный управляющий аналитического отдела Chibagin Asset Management. — Однако, на мой взгляд, рынок чрезмерно устойчив, поскольку у нас есть признаки будущего замедления экономики".

Доллар достиг месячного максимума против иены. Благоприятные данные по розничным продажам в США и впечатляющая отчетность ведущих банков Уолл-стрит укрепили ожидания насчет очередного повышения процентных ставок ФРС в мае.

Банковский сектор S&P 500 в пятницу прибавил 3,5%. Прибыль JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc и Wells Fargo & Co за 1-й квартал превзошла оценки аналитиков.

Акции Toyota Motor в Японии подорожали на 1,44%, бумаги Nissan Motor — на 1,43%.

Бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group добавили 2,57% и 2,5% соответственно.

Судоходный сектор поднялся на 2,52% и возглавил рост среди 33 секторов Токийской фондовой биржи. Акции Kawasaki Kisen подскочили на 3,53%.

Бумаги Fast Retailing потеряли 2,71% после роста на 8,5% на предыдущей сессии.

Акции производителя косметики Shiseido опустились на 1,97%.