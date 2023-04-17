МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. В пятницу фьючерсы на кукурузу в Чикаго завершили торги с повышением, продемонстрировав ралли 4-ю неделю подряд. Новые экспортные продажи в Китай и активный спрос на эту культуру со стороны производителей этанола оказали поддержку рынку, передает Reuters.

Котировки сои завершили торги с понижением, прервав череду еженедельного роста, наблюдавшегося с конца марта. Рекордно крупный урожай в Бразилии ослабил опасения по поводу губительной засухи в Аргентине.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на кукурузу закрылись с повышением на 14 центов, по 6,66 1/4 доллара за бушель, продемонстрировав рост по итогам 4-й недели кряду.

"Производители этанола активно покупают майские (фьючерсы) на кукурузу, и это оказывает ощутимую поддержку рынку", — отметил Том Фриц, партнер EFG Group.

Кроме того, в пятницу Минсельхоз США второй день подряд анонсировал крупную экспортную продажу кукурузы Китаю.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT закрылись с повышением на 15 1/2 цента, по 6,82 1/2 доллара за бушель. Фьючерсы на сою подешевели на 1/2 цента, до 15,00 1/2 доллара за бушель.

В пятницу один из российских дипломатов заявил, что Запад еще может устранить "помехи" к реализации зерновой сделки до истечения срока ее действия 18 мая.

Хотя экспортная инспекция судов через гуманитарный коридор в Черном море отложена, продолжающийся вывоз украинского зерна и крупный экспорт сельхозпродукции из РФ немного остудили опасения по поводу поставок пшеницы из Причерноморья.

В четверг на зерновой бирже Буэнос-Айреса сообщили, что значительная часть урожая сои, возможно, погибнет из-за небывалой засухи.

Бразилия же, напротив, может получить рекордно крупный урожай сои и кукурузы в этом сезоне, сообщили в четверг в Conab.