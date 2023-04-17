МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам первого квартала 2023 года вырос на 5,7% в годовом выражении и составил 6,713 миллиона тонн, сообщается на сайте биржи.

"Продолжается рост в ключевой секции "Нефтепродукты", где объем торгов составил 6,713 миллиона тонн, что на 5,7% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. При этом оборот в секции составил 280,440 миллиарда рублей (-13,3% к I кварталу прошлого года)", — говорится в сообщении.

Доля реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ (с учетом сжиженного углеводородного газа для автотранспорта и бытовых нужд) от объема их поставок на внутренний рынок в январе-феврале составила 25,1%. В феврале соответствующий показатель был равен 26,5%.

В секции "нефть" реализовано 571,3 тысячи тонн, что в 7,7 раза больше аналогичного показателя прошлого года, на сумму 14,849 миллиарда рублей. Кроме того, за первый квартал текущего года продано 1,154 миллиона кубометров древесины, что на 22,2% меньше, чем годом ранее, на сумму 1,285 миллиарда рублей. В секции "газ природный" реализовано 2,059 миллиарда кубометров, что на 97,6% больше показателя аналогичного квартала прошлого года.

В секции срочного рынка оборот по итогам первого квартала 2023 года составил 3,252 миллиарда рублей (32 955 контрактов), что на 56,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост объемов зарегистрированных на бирже внебиржевых сделок по нефтепродуктам составил 10,8%, объем таких сделок — 92,8 миллиона тонн.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.