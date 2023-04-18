МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник демонстрирует слабое снижение после выхода макростатистики в Китае, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара незначительно снижается к основным мировым валютам

По состоянию на 7.55 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,12%, до 4,0678 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,65% — до 8 964,5 доллара, алюминия – на 0,29%, до 2 378,5 доллара, цинка – на 0,86%, до 2 832 долларов.

Инвесторы в том числе оценивают макроэкономическую статистику из Китая — крупнейшего потребителя меди. Промпроизводство в стране в марте выросло в годовом выражении на 3,9% при прогнозе роста на 4%. При этом ВВП страны в первом квартале вырос на 4,5% в годовом выражении. По сравнению с предшествовавшим кварталом темпы роста ВВП ускорились.