МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник вернулся к небольшому росту после снижения днем и колеблется по индексу Мосбиржи чуть выше от достигнутого утром уровня в 2600 пунктов, следует из данных торгов на Московской бирже. Падение реальных доходов британцев обновило рекорд 2009 года

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.28 мск рос на 0,19% — до 2601,09 пункта, долларовый РТС снижается на 0,12%, до 1003,43 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи пробил вверх круглую отметку в 2600 пунктов, обновив максимум с 11 апреля прошлого года.

"К середине торговой сессии индекс Мосбиржи растерял весь утренний рост… По инерции на открытии торгов индекс подскочил выше 2600 пунктов, пробив этот уровень впервые с апреля прошлого года, но амбиции участников рынка ослабевают по мере того, чем выше взбирается индекс", — отмечает Ксения Лапшина из ФГ "Финам".

"На глобальных рынках настроения в целом позитивные, в Китае вышла хорошая статистика по розничным продажам и ВВП. В ближайший месяц заглавной темой для западных рынков станет сезон отчетности. Российские компании также начинают отчитываться", — добавляет она.

"Индекс Мосбиржи в очередной раз обновил годовой максимум. Однако вскоре нефть стала быстро дешеветь, переписав недельный минимум. Это вызвало у нас ощутимую просадку, индексы опустились в небольшой минус. Вероятно, на достигнутых вершинах увеличилась чувствительность российских инвесторов к негативу, так как многие не видят большого потенциала роста с текущих уровней", — в свою очередь замечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Кроме того, активизировались спекулятивно настроенные участники, фиксирующие прибыль, добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста – расписки ЦИАН (+4,53%), бумаги "Мечела" (префы поднимаются на 3,01%, а его обыкновенные акции – на 4,46%), расписки HeadHunter (+3,16%), обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+3,03%) и акции "Акрона" (+2,56%).

В лидерах снижения – акции ИСКЧ (-2,88%), ДВМП (-2,45%), ВСМПО-Ависма (-1,41%), "Русснефти" (-1,29%) и акции ТМК (-1,28%).

"Акции ММК (+0,23%) весьма вяло отреагировали на операционную отчётность, которую можно все-таки назвать обнадеживающей. ММК в первом квартале увеличил выплавку стали на 8,1% кв/кв, продажи — на 2,8% кв/кв", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

"В целом никаких сюрпризов мы не увидели. Рост продаж в квартальном сопоставлении по данным ММК связан в первую очередь с благоприятной конъюнктурой на основных рынках сбыта. При этом продажи турецкого актива значительно сократились вследствие ограничений, связанных с землетрясением. Из-за проблем в Турции наблюдался и спад показателей компании в годовом сопоставлении. Никаких ценовых ориентиров ММК не раскрыл", — также комментирует его коллега Алексей Павлов, начальник управления анализа рынков "Открытие Инвестиции".

"При этом компания ожидает во втором квартале сохранения достаточно благоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке, а также активизации спроса на фоне сезонного повышения строительной активности. По-прежнему сохраняем нейтральный взгляд на акции ММК", — добавляет Павлов.

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи немного не дошел до сопротивления 2623 пункта, откатившись от многомесячных вершин в рамках коррекции. Ближайшая поддержка у фондового индикатора находится на вчерашнем минимуме 2572 пунктов. Дальнейшее снижение нефтяных цен или укрепление рубля может привести к проверке на прочность этого уровня", — говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Российский рынок в преддверии продолжения сезона корпоративных отчетностей и дивидендных объявлений сохраняет настрой на рост, замечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".