МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно растут во вторник после выхода макростатистики по Китаю, которая оказалась лучше прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.11 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,32% — до 33878,79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 019%, до 12181,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,05%, до 4153,36 пункта.

Ранее была опубликована сильная статистика из Китая, которая поддержала ожидания восстановления экономики страны. ВВП КНР в первом квартале ускорил рост до 4,5% в годовом выражении с 2,9% в четвертом квартале прошлого года, что оказалось выше прогноза в 4%. Эти данные были оптимистично восприняты на мировых рынках.

Во вторник инвесторы оценивают финансовую отчетность компаний. О своих результатах за прошлый квартал сообщили такие банки, как Bank Of America, Goldman Sachs и Bank of New York Mellon, их акции дешевеют на 0,8%, 2,9% и 1,7% соответственно. А бумаги компании Johnson & Johnson опускаются в стоимости на 2%.

Также трейдеры обратили внимание на американскую статистику. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в марте, сократилось на 0,8% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 1,42 миллиона. Показатель ожидался на уровне 1,4 миллиона.