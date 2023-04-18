МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно растут во вторник после выхода макростатистики по Китаю, которая оказалась лучше прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

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Компания "МойОфис" запустила отечественный аналог Microsoft Teams

По состоянию на 17.11 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,32% — до 33878,79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 019%, до 12181,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,05%, до 4153,36 пункта.

Ранее была опубликована сильная статистика из Китая, которая поддержала ожидания восстановления экономики страны. ВВП КНР в первом квартале ускорил рост до 4,5% в годовом выражении с 2,9% в четвертом квартале прошлого года, что оказалось выше прогноза в 4%. Эти данные были оптимистично восприняты на мировых рынках.

Во вторник инвесторы оценивают финансовую отчетность компаний. О своих результатах за прошлый квартал сообщили такие банки, как Bank Of America, Goldman Sachs и Bank of New York Mellon, их акции дешевеют на 0,8%, 2,9% и 1,7% соответственно. А бумаги компании Johnson & Johnson опускаются в стоимости на 2%.

Также трейдеры обратили внимание на американскую статистику. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в марте, сократилось на 0,8% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 1,42 миллиона. Показатель ожидался на уровне 1,4 миллиона.