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https://1prime.ru/Financial_market/20230418/840410027.html
Российский рынок акций по итогам основных торгов вырос
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Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника повысился на 0,75%, закрепившись выше 2600 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый... ПРАЙМ, 18.04.2023
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника повысился на 0,75%, закрепившись выше 2600 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,75% — до 2615,62 пункта, долларовый РТС – на 0,62%, до 1010,87 пункта.