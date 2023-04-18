МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника повысился на 0,75%, закрепившись выше 2600 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Цена золота растет после двухдневного снижения

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,75% — до 2615,62 пункта, долларовый РТС – на 0,62%, до 1010,87 пункта.