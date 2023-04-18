МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Европы во вторник закрылись ростом после выхода макростатистики по Китаю, которая оказалась лучше прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,38%, до 7909,44 пункта, французский CAC 40 — на 0,47%, до 7533,63 пункта, немецкий DAX — на 0,59%, до 15882,67 пункта.

Ранее во вторник была опубликована сильная статистика из Китая, которая поддержала ожидания восстановления экономики страны. ВВП КНР в первом квартале ускорил рост до 4,5% в годовом выражении с 2,9% в четвертом квартале прошлого года, что оказалось выше прогноза в 4%. Инвесторы в Азии и Европе отреагировали на статистику с оптимизмом, восприняв ее как сигнал восстановления экономики страны.

В среду европейские инвесторы будут оценивать данные о потребительских ценах в еврозоне. Прогнозируется, что годовая инфляция по итогам марта, согласно окончательной оценке, замедлилась до 6,9% с 8,55% месяцем ранее.

Также в среду будет опубликована статистика по инфляции в Великобритании, которая, согласно ожиданиям, за прошлый месяц в годовом выражении замедлилась до 9,8% с 10,4% в феврале.