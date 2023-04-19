МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром несколько опускается после роста днем ранее, ценовые колебания на неделе могут продолжиться до выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Курс евро к доллару сохраняет стабильность перед выходом статданных

По состоянию на 8.48 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5,95 доллара, или на 0,29%, до 2 013,75 доллара за тройскую унцию, днем ранее рост составил 0,7%. Майский фьючерс на серебро снижается на 0,28%, до 25,192 доллара за унцию.

Политика ФРС остается одним из главных факторов для драгоценного металла, поскольку это отражается на стоимости доллара, к которому чувствительно золото. Так, позднее в среду будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) — сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране. Документ может содержать ориентиры, указывающие на дальнейшую политику регулятора по ставке.

Очередное заседание Федрезерва запланировано на 2-3 мая. По данным CME Group, 84,6% аналитиков закладывают очередное повышение ключевой ставки ФРС в мае — на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых.

При этом аналитики указывают, что связанные с ФРС факторы могут влиять на стоимость золота до конца недели. "Это может быть еще одна волатильная неделя для драгоценного металла из-за выступлений представителей ФРС", — цитирует портал MarketWatch рыночного аналитика FXTM Лукмана Отунугу (Lukman Otunuga).