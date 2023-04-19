МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Цена на медь в среду опускается на фоне роста доллара, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет в рамках коррекции

По состоянию на 9.08 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,69%, до 4,0613 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,54% — до 9 012,5 доллара, алюминия – на 2,46%, до 2 437 долларов, цинка – на 1,38%, до 2 871 доллара.

Доллар при этом дорожает, в частности, к иене на 0,23%. Укрепление доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их менее доступными при покупке в другой валюте.