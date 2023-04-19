МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. В среду котировки золота снижаются на фоне небольшого восстановления доллара. Участники рынка оценивают вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) решится на еще одно повышение процентных ставок в мае, прежде чем поставить ужесточение денежно-кредитной политики на паузу, сообщает Reuters.

Около 05.26 по Гринвичу золото на рынке спот снизилось в цене на 0,1%, до 2003,99 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,2%, по 2015,80 доллара.

Индекс доллара вырос на 0,1%, делая золото менее доступным для держателей иных валют.

"Повышение ставок на 25 базисных пунктов уже учтено в ценах. Теперь (рынок) ждет намеков на дальнейшую паузу (в увеличении стоимости заимствований)", — отметил Йип Джун Ронг, аналитик IG.

"Это может оказать некоторую поддержку ценам на золото, учитывая недавнее ралли и его избыточный характер с технической точки зрения. Однако вероятность некоторого снижения (цен) после подтверждения прогнозов, касающихся ставок ФРС, может сохраняться", — добавил он.

Как показывает разработанный CME индикатор FedWatch, рынки оценивают вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов в мае в 84,6%. При этом во второй половине года ставки могут быть понижены.

Увеличение процентных ставок ослабляет привлекательность драгоценного металла, не приносящего гарантированного дохода.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард во вторник заявил, что ФРС следует продолжить повышение процентных ставок после выхода данных, указывающих на устойчивость инфляции, а также сигнализирующих о дальнейшем росте экономики, хотя и медленными темпами.

Однако президент Федерального банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что еще "одного повышения должно быть достаточно, чтобы мы сделали шаг назад и посмотрели, как наша политика влияет на экономику".

Теперь инвесторы пытаются понять, станет ли повышение ставок в мае последним, после чего ФРС возьмет паузу в ужесточении денежно-кредитной политики. На этой неделе рынок следит за комментариями руководителей центрального банка США, поскольку с 22 апреля наступит период тишины в преддверии майского заседания.

Цены на золото могут снова испытать на прочность поддержку 1991 доллар, предполагает технический аналитик Reuters Ван Тао.

Между тем спот-цены на серебро снизились на 0,2%, до 25,16 доллара за унцию. Цены на платину упали на 0,7%, до 1075,33 доллара за унцию, а палладий подорожал на 1,1%, до 1626,18 доллара за унцию.