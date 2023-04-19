МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Цены на медь снизились в ходе азиатской сессии в среду, передает Reuters. Трейдеры оценивают перспективы дальнейшего повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Между тем цены на олово совершают откат после ралли, вызванного опасениями по поводу предложения из Мьянмы.

Около 07.07 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с понижением на 0,9%, по 8936 долларов за тонну.

Майские фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной бирже завершили очную сессию с понижением на 0,2%, по 69 470 юаней (10 083,61 доллара) за тонну.

ФРС нужно продолжить повышать процентные ставки, поскольку инфляция остается высокой, заявил президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард. При этом, по его словам, экономика продолжит расти, хотя и медленно.

"Инвесторы надеются, что ФРС займет более четкую позицию относительно дальнейшего направления политики", — отметили в Huatai Futures.

Рынки оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в мае в 86%.

"Приближается заседание ФРС, и на этом фоне доллар США может укрепиться за короткий промежуток времени, что окажет некоторое давление на котировки цветных металлов", — подчеркнули аналитики Huatai.

Укрепление доллара уменьшает привлекательность металлов, номинированных в американской валюте.

Доллар в среду стабилизировался. Инвесторы анализируют недавние экономические данные США, комментарии представителей ФРС и отчетности компаний, чтобы оценить дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики.

Трехмесячные фьючерсы на олово на LME снизились в цене на 1,7%, до 27 360 долларов за тонну, в то время как в Шанхае олово подешевело на 1,5%, до 219 030 юаней за тонну. Во вторник цены на LME и SHFE достигли 11-недельных максимумов.

Возможная приостановка добычи олова в Мьянме может привести к дальнейшему сокращению мирового предложения, предупредили в китайской компании Yunnan Tin, которая является крупнейшим в мире производителем рафинированного олова.

Между тем алюминий на LME упал в цене на 0,9%, до 2414 долларов за тонну, цинк подешевел на 0,9%, до 2846,50 доллара за тонну, свинец потерял 0,1%, до 2142 долларов за тонну, в то время как никель торговался почти без изменений, по 25 628 долларов за тонну.