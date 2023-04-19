МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду снижаются после выхода макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов. Рубль торгуется разнонаправленно днем в среду

По состоянию на 12.45 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,43%, до 7 875,6 пункта, французский CAC 40 — на 0,23%, до 7 516,32 пункта, немецкий DAX — на 0,24%, до 15 844,51 пункта.

Годовая инфляция в Великобритании по итогам марта замедлилась до 10,1% с 10,4% месяцем ранее. Но аналитики ожидали замедления до 9,8%. При этом предварительные данные об инфляции в еврозоне были подтверждены окончательно — замедление до 6,9% с 8,5% месяцем ранее.

Инвесторы также могут быть осторожны в ожидании публикации отчетов крупных компаний в рамках начала сезона корпоративной отчетности, которые помогут им оценить текущее состояние экономики и больших предприятий. Эти данные также повлияют на решения Европейского центрального банка.