МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Цены на медь и другие цветные металлы в среду снижаются, так как ожидаемое повышение процентных ставок заставляет инвесторов сохранять осторожность, передает Reuters. Доллар США при этом укрепляется.

Мировые фондовые рынки демонстрируют негативную динамику, так как внимание инвесторов сфокусировано на мерах, которые может предпринять Федеральная резервная система (ФРС) для торможения устойчивой инфляции.

Более высокие процентные ставки не только ослабляют инфляцию, но и замедляют экономическую активность, а также спрос на металлы. Увеличение стоимости заимствований оказывает поддержку доллару, а значит, номинированные в американской валюте металлы становятся менее доступными для покупателей, использующих иные валюты.

Около 11.03 по Гринвичу фьючерсы на медь на LME упали на 1,3%, до 8899,50 доллара за тонну.

В последние месяцы цены на медь снижаются, оставаясь намного выше допандемийного уровня около 6000 долларов за тонну, но ниже рекордного максимума 10 845 долларов, достигнутого в прошлом году.

"Рынок вновь сфокусирован на перспективах процентных ставок и склонности инвесторов к риску", — отметил стратег-аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Надежды на скорое понижение процентных ставок тают, отметил Хансен. Во вторник президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард высказался за продолжение повышения стоимости заимствований.

Между тем опубликованные в среду данные указали на сохранение сильного инфляционного давления в Великобритании и ЕС. Что касается Японии, то местный обрабатывающий сектор пессимистично оценивает перспективы роста мирового спроса.

Тем не менее цены получают небольшую поддержку на фоне восстановления экономической активности в Китае, крупнейшем в мире потребителе металлов.

Согласно вышедшим на этой неделе данным, сектор недвижимости остается самым слабым звеном китайской экономики, отметил Карстен Менке, аналитик Julius Baer.

"Рост инвестиций в основной капитал, тесно связанный со строительной отраслью, замедлился в обрабатывающей промышленности и секторе инфраструктуры", — добавил он.

"Хотя экономика Китая растет, этот не тот рост, которого ожидают рынки промышленных металлов", — считает Менке.

Алюминий на LME снизился в цене на 1,2%, до 2408 долларов за тонну, цинк упал на 3%, до 2786 долларов, никель — на 4%, до 24 620 долларов, свинец — на 0,3%, до 2139,50 доллара. Олово торговалось с понижением на 4,3%, по 26 650 долларов.