МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в среду умеренно растет, несмотря на внешний негативный фон, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. Нефть дешевеет после публикации данных об инфляции в Европе

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.04 мск рос на 0,36% — до 2624,99 пункта, долларовый РТС — на 0,11%, до 1012 пунктов.

"Российский рынок поначалу продолжал активно повышаться, в очередной раз обновив годовые вершины. При этом внешний фон был негативным и после нашего открытия быстро ухудшался. Но это взывало лишь умеренную просадку российских фондовых индикаторов", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Внешний фон можно охарактеризовать как негативный. Цены на нефть снижаются после нейтральной динамики накануне, а настроения на глобальных фондовых рынках ухудшились. Индекс Мосбиржи несмотря на негативную динамику остается выше 2600 пунктов, где оказался впервые с апреля прошлого года. В свою очередь, РТС также торгуется выше важного психологического уровня 1000 пунктов", — отмечает Антон Кравченко из УК "Первая".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В бумагах X5 Retail Group (+1,57%) продолжают отыгрываться финансовые результаты за первый квартал и планы поглощения торговой сети "Тамерлан", оперирующей в ЮФО, отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

"Бумаги "Мечела" в среду продолжили обновление многомесячных максимумов без фундаментальных новостей. В частности, обыкновенные акции закреплялись выше 200 рублей со следующим важным сопротивлением у пика ноября 2016 года, в районе 220 рублей", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Котировки "Распадской" поднялись до максимума с сентября 2022 года. Бумаги угольных компаний, очевидно, отыгрывают сильные данные по экономике Китая за первый квартал и март, опубликованные накануне", — добавляет она.

Обыкновенные акции "Мечела" растут на 3,3%, акции "Распадской" поднимаются на 1,5%.

В лидерах роста – акции ДВМП (+7,37%), бумаги "Башнефти" (префы поднимаются на 7,8%, ее обыкновенные акции – на 5,6%), "Ренессанс Страхования" (+4,44%), акции НЛМК (+3,38%), "Акрона" (+3,23%), а также расписки "Русагро" (+2,07%), привилегированные акции Сбербанка (+2,02%), акции ВТБ (+1,991%), МТС (+1,87%).

Сильнее всего снижаются акции "Русснефти" (-2,47%), "Полюса" (-1,88%), расписки ЦИАНа (-1,81%), HeadHuner (-1,27%), акции "Аэрофлота" (-1,27%), префы "Транснефти" (-1,26%) и акции Polymetal (-1,26%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Учитывая нашу устойчивость к негативу, если нефтяные цены перейдут к восстановлению, а рубль хотя бы останется на текущих уровнях, индекс Мосбиржи может возобновить рост. Ближайшее сопротивление у фондового индикатора находится на отметке 2656 пунктов", — говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Чернов из Freedom Finance Global дает прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие основной сессии 19 апреля: диапазон 2600–2650 пунктов, актуальный коридор для РТС: 970–1030 пунктов.

Значимых корпоративных отчетов сегодня не ожидается, однако будут опубликованы данные по производственной инфляции в РФ, замечает Кравченко из УК "Первая".