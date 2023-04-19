МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются после публикации корпоративной отчетности компаний, свидетельствуют данные торгов. Глава ФАС рассказал о работе над российским индикатором цен на нефть

По состоянию на 16.50 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,46% — до 33821,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,6%, до 12080,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,47%, до 4135,34 пункта.

Инвесторы оценивают очередную порцию финансовых отчетов компаний. Чистая прибыль Netflix в первом квартале снизилась на 18% в годовом выражении, до 1,3 миллиарда долларов. В квартальном выражении рост количества подписчиков стримингового сервиса составил 1,75 миллиона, что оказалось ниже прогнозируемых 2,06 миллиона. Акции Netflix дешевеют почти на 4%.

Стоимость ценных бумаг Morgan Stanley снижается на 1,3% после того, как американский банк сообщил о падении чистой прибыли за прошлый квартал на 20% в годовом выражении.

В среду после закрытия торгов в США свой отчет опубликует Tesla, в пятницу – американская нефтесервисная SLB.