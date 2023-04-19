МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился на внешнем негативном фоне и отдельных корпоративных историях, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. Недельная инфляция в России замедлилась до 0,04 процента

Рублевый индекс Мосбиржи закрытию основных торгов понизился на 0,35% — до 2606,55 пункта, долларовый РТС — на 0,62%, до 1004,59 пункта.

"Вопреки ожиданиям того, что уровень 2600 пунктов индекса Мосбиржи станет для инвесторов психологическим барьером, рынку удалось закрепиться над ним. Более того, в начале торговой сессии индекс показывал рост. Напомню, что этот уровень является максимальным для индикатора с апреля 2022 года", — замечает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

"На российский рынок давление оказывает существенно ускорившееся снижение цен на нефть, а также в целом ухудшившиеся на глобальном рынке настроения", — замечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

"Во главе снижения был нефтегазовый сектор на фоне падения котировок нефти марки Brent, которые тестировали отметку 83 доллара за баррель… В секторе металлов хуже рынка выглядели акции золотодобывающих компаний на фоне снижения котировок золота, которые тестировали отметку 2000 долларов за тройскую унцию", — говорит Владимир Лящук из Промсвязьбанка.

"Среди сталелитейных компаний заметно снижались котировки "Северстали" (-2,32%), поскольку совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год", — добавляет он.

На вечерних торгах сильнее всего снижаются акции "Русснефти" (-3,49%), расписки VK (-2,48%), акции ТМК (-2,32%), префы "Мечела" (-2,25%), акции ИСКЧ (-2,23%), а также акции Polymetal (-2,14%) и НМТП (-2,13%). Акции "Газпрома" снижаются на 1,29%, "Лукойла" — на 1,08%, префы "Транснефти" — на 1,06%.

В лидерах роста – бумаги "Башнефти" (префы выросли на 7,64%, ее обыкновенные акции – на 3,58%), акции ДВМП (+5,06%), "Ренессанс Страхования" (+2,73%), ТГК-1 (+2,53%), НЛМК (+1,44%), расписки X5 (+1,44%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В четверг риски дальнейшего умеренного снижения индекса Мосбиржи сохранятся, считает Григорьев.

"В случае ухудшения ситуации на глобальных финансовых рынках, индекс МосБиржи может продолжить снижение и протестировать отметку 2550 пунктов во второй половине недели. Фиксация может произойти в акциях Сбербанка на факте утверждения дивидендов, коррекционное движение может усилиться в нефтегазовом секторе вслед за котировками нефти", — полагает Лящук.

По мнению Шепелева, индекс Мосбиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2590 — 2610 пунктов.