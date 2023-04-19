МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Европы в среду закрылись преимущественно ростом, британский индекс снизился после публикации данных об инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,13%, до 7898,77 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,21%, до 7549,44 пункта, немецкий DAX — на 0,08%, до 15895,2 пункта.

Инвесторы обратили внимание на данные о потребительских ценах в Великобритании. Годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 10,1% с 10,4% месяцем ранее, в то время как аналитики ждали показатель на уровне 9,8%.

По словам аналитиков, эти данные свидетельствуют о вероятном продолжении ужесточения монетарной политики Банка Англии и о дальнейшем повышении учетной ставки регулятора.

"Упрямо высокая инфляция испортила настроение. Новости о том, что потребительская инфляция в Великобритании остается на двухзначном уровне, только усилят аргументы в пользу того, что Банк Англии будет продолжать повышать процентные ставки", — цитирует агентство Франс Пресс инвестиционного директора AJ Bell Расса Маулда (Russ Mould).