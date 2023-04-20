МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Цена на медь снижается в четверг, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают нового повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, что может поддержать доллар и оказать давление на сырьевые цены. Цена золота падает перед заседанием ФРС США

По состоянию на 8.46 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,32%, до 4,0598 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,52% — до 8 965,5 доллара, алюминия – выросла на 0,33%, до 2 445 долларов, цинка – опустилась на 2,82%, до 2 790 долларов.

Очередное заседание ФРС США запланировано на 2-3 мая. По данным CME Group, 83,7% аналитиков закладывают очередное повышение ключевой ставки ФРС в мае — на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых.

Традиционно повышение ставки поддерживает доллар. Это в свою очередь сдерживает цены на сырьевые товары, в том числе на медь, делая их менее доступными для покупке в другой валюте.