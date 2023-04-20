МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Цены на золото демонстрируют умеренный рост после падения до более чем 2-недельного минимума в ходе предыдущей сессии, сообщает Reuters. Инвесторы следят за перспективами дальнейшего повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 05.55 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,1%, до 1994,83 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались у флэтовой линии, по 2006,30 доллара за унцию.

Индекс доллара США потерял 0,1%. Ослабление доллара делает золото, номинированное в американской валюте, более доступным для держателей иных валют.

"Несмотря на прорыв ниже 1980 долларов, инвесторы быстро подобрали золото на просадке, вернув котировки выше этого ключевого уровня поддержки… Однако мы также следим за заявлениями представителей ФРС перед периодом тишины, который начинается в субботу", — отметил Мэтт Симпсон, аналитик City Index.

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс в среду заявил, что уровень инфляции остается проблематичным и что ФРС будет принимать меры для ослабления ценового давления.

Как показывает разработанный CME индикатор FedWatch, рынки оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в мае в 83,7%.

Повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Экономисты, опрошенные Reuters, полагают, что ФРС поднимет процентную ставку на 25 базисных пунктов в мае, а затем оставит ее без изменений до конца года.

"Жесткая риторика ФРС, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Национального банка Швейцарии в совокупности с устойчиво высокой инфляцией в Великобритании заставляют инвесторов усомниться в заявлениях центробанков о возможности снижения процентных ставок в этом году", — добавил Симпсон.

Потребительская инфляция в Великобритании осталась на двузначной территории в марте. При этом темпы роста потребительских цен в еврозоне в марте замедлились, однако базовая инфляция остается высокой. На этом фоне инвесторы ожидают, что Банк Англии и ЕЦБ продолжат повышать процентные ставки.

Между тем спот-цены на серебро снизились на 0,2%, до 25,21 доллара за унцию, платина упала на 0,8%, до 1081,72 доллара за унцию, в то время как палладий подешевел на 0,6%, до 1607,14 доллара за унцию.