МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В четверг золото торгуется на позитивной территории на фоне ослабления доллара США. Котировки драгоценного металла восстанавливаются после резкого падения на предыдущей сессии. Некоторые руководители Федеральной резервной системы (ФРС) продемонстрировали склонность к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, усилив неопределенность перспектив процентных ставок. Золото дешевеет на укреплении доллара

Около 10.34 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,5%, до 2003,17 доллара за унцию, после падения до более чем 2-недельного минимума 1969,1 доллара на предыдущей сессии. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,3%, по 2012,50 доллара за унцию.

"Цены на золото демонстрируют уверенное восстановление на фоне ослабления доллара, и путем наименьшего сопротивления кажется дальнейший рост цен (на драгоценный металл)", — отметил независимый аналитик Росс Норманн. По его словам, в краткосрочной перспективе динамика цен на золото будет определяться курсом доллара.

Индекс доллара США потерял 0,1%, делая золото, номинированное в американской валюте, более доступным для держателей иных валют.

Доллар, вероятно, продолжит ослабевать, поскольку ФРС близка к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Это позитивно отразится на золоте, которое не приносит гарантированного дохода.

Как показывает разработанный CME индикатор FedWatch, рынки оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в мае в 80%. Экономисты, опрошенные Reuters, полагают, что это повышение станет заключительным, а затем ФРС оставит ставку без изменений до конца года.

Инвесторы пристально следят за комментариями руководителей ФРС относительно перспектив процентных ставок. С 22 апреля наступит период тишины, а 2-3 мая состоится заседание.

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс в среду заявил, что уровень инфляции остается проблематичным и что ФРС будет принимать меры для ослабления ценового давления.

Базовая инфляция в США остается довольно высокой; Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии, вероятно, продолжат повышать ставки, и их примеру, скорее всего, последует ФРС, предполагает Питер Фертиг, аналитик Quantitative Commodity Research.

Между тем спот-цены на серебро выросли на 0,5%, до 25,38 доллара за унцию, платина упала на 0,2%, до 1087,43 доллара за унцию, в то время как палладий подешевел на 0,6%, до 1606,54 доллара за унцию.