МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг достигли самого низкого почти за три недели уровня, так как укрепление доллара США и ожидания повышения процентных ставок нивелировали влияние данных по запасам, сообщило агентство Reuters.

Около 13.42 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились на 1,65 доллара, или 2%, до 81,47 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI потеряли 1,61 доллара, или 2%, до 77,55 доллара за баррель.

Оба контракта после снижения в среду на 2% торгуются на минимумах с конца марта, но все же им не удалось полностью утратить позиции, завоеванные на неожиданном решении ОПЕК+ о сокращении добычи.

Фондовые рынки, динамика которых часто вторит ценам на нефть, упали после выхода разочаровывающих отчетов Tesla и ряда других компаний. Индекс доллара же вырос на этой неделе примерно на 0,2% и может продемонстрировать самое сильное недельное повышение с конца февраля.

На предыдущей неделе число первичных заявок на пособие по безработице в США умеренно выросло, но занятость остается высокой. Опрошенные Reuters экономисты говорят о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США в мае осуществит повышение ставок на 25 процентных пунктов, завершив этим цикл ужесточения политики.

Инфляция в Великобритании по-прежнему выражается двузначным числом, что подстегивает ожидания относительно дальнейшего повышения ставок Банка Англии.

Пакистан разместил первую заявку на поставку торгующейся с дисконтом российской нефти в рамках новой сделки, объем которой может достичь 100 000 баррелей в день. Об этом сообщил министр энергетики страны.