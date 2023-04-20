МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Исполняющая обязанности гендиректора крупнейшего пенсионного фонда Швеции Alecta Катарина Торслунд признала факт "провальных инвестиций" в американские банки, в результате этих вложений фонд потерял около 2 миллиардов долларов. Набиуллина призвала запретить привлекать инвестиции без разрешения ЦБ

В марте в Alecta сообщили, что фонд ожидает полного списания своих инвестиций стоимостью 1,1 миллиарда долларов в Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Тогда же Alecta продал все свои акции в испытывающем трудности американском банке First Republic Bank (941 миллион долларов).

"Чтобы было ясно, инвестиции в американские банки были провальными, и мы не должны были оказаться в таком положении… Мы можем добиться большего, и я полностью понимаю, что клиенты… разочарованы, разгневаны и обеспокоены… Мы относимся к этой неудаче самым серьезным образом", — передает агентство Блумберг слова Торслунд.

Ранее Блумберг также сообщал, что что финансовый надзорный орган Швеции потребовал от фонда объяснений, как и почему Alecta, управляющая деньгами 2,6 миллиона шведов, инвестировала в сумме около 21,8 миллиарда крон (2,1 миллиарда долларов) своих средств в банки, связанные с крахом SVB.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.