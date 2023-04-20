МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Цена на золото перешла к росту в четверг вечером после утреннего снижения, свидетельствуют данные торгов. Золото растет в цене на фоне ослабления доллара

По состоянию на 18.36 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 8,1 доллара, или на 0,4%, до 2 015,45 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,23%, до 25,312 доллара за унцию.

Утром стоимость золота снижалась, достигая отметки в 2 003 доллара за тройскую унцию, а цена серебра уменьшалась до 25,162 доллара за унцию.

Стоимость золота перешла к росту на фоне ослабевающего доллара. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,18%, до 101,79 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Также рынки продолжают оценивать экономическую ситуацию в мире. Так, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что инфляция по-прежнему остается высокой, и Федеральная резервная система примет меры для ее снижения.

Президент Libertas Wealth Management Group Адам Коос (Adam Koos), чье мнение приводит портал MarketWatch, считает, что золото может начать дешеветь, но "если наблюдать за динамикой, не забывая об инфляции, процентных ставках и долларе, то вероятность того, что цены пойдут вверх, достаточно высока".