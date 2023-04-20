МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США упали более чем на 1% на данных по запасам и прогнозах погоды, которые предполагают более низкий спрос на отопление помещений на текущей неделе, чем ожидалось ранее, передает Reuters.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в четверг сообщило о росте запасов природного газа на неделе 8-14 апреля на 75 млрд кубических футов.

Опрошенные Reuters аналитики в среднем ожидали, что увеличение запасов составило 69 млрд кубических футов. В аналогичный период предыдущего года показатель вырос на 47 млрд кубических футов, а среднее пятилетнее значение для этого периода года составляет +41 млрд кубических футов.

"Учитывая более сильное пополнение запасов, чем ожидалось, последствия для рынка будут негативными. Кроме того, спрос на природный газ на отчетной неделе оказался меньше, чем предполагалось", — сказал Джон Абелн из Refinitiv.

"Высокий уровень заполненности хранилищ оставался важным негативным фактором в последние несколько месяцев, и представленный сегодня отчет лишь подлил масла в огонь", — добавил он.

Майские фьючерсы на природный газ на NYMEX около 15.00 по Гринвичу упали на 3,3 цента, или 1,5%, до 2,19 доллара за млн БТЕ.