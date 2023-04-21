МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют снижение, что соответствует динамике Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Курсы доллара и юаня растут на открытии торгов в пятницу

По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 1,11%, до 3 329,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,71%, до 2 081,76 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,63%, до 20 254,12 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,97%, до 2 538,3 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,44%, до 7 329,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,3%, до 28 553,5 пункта.

Азиатские торги следуют динамике американских фондовых бирж. Рынки Уолл-стрит в четверг продемонстрировали снижение, причем технологический индекс NASDAQ опустился на 0,8%.

Трейдеры обращают внимание и на макростатистику. Так, годовая инфляция в Японии по итогам марта замедлилась до 3,2% с 3,3% месяцем ранее, но за сам март была зафиксирована инфляция в 0,4% после дефляции февраля в 0,6%. Инфляция в Японии замедлилась до 3,2 процента

Кроме того, композитный индекс деловой активности (PMI) в стране снизился до 52,5 пункта с 52,9 пункта в марте, в том числе PMI в сфере услуг уменьшился до 54,9 пункта с 55 пунктов, а промышленный индекс — вырос до 49,5 пункта с 49,2 пункта.

PMI в промышленности и сфере услуг Австралии, по предварительной оценке, вырос до 52,2 пункта с 48,5 пункта месяцем ранее. Но отдельно PMI в сфере промышленности снизился до 48,1 пункта с 49,1 пункта в марте, в секторе услуг — вырос до 52,6 с 48,6 пункта.