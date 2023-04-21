МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 21 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 3,1% 3,1% (факт)
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 55 54,9 (факт)
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март) 1,5% -0,7%
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (март) -3,3% -3,1%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (март) -3,5% -3,1%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (март) 1,2% -0,5%
10:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 47,3 47,8
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 53,9 53,4
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 44,7 45,7
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 53,7 53,3
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 47,3 48
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (апрель) 53,7 53,7
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 55 54,5
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (апрель) 52,2 52,6
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 47,9 48,5
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 52,9 53
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль) 0,9% -0,1%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) 1,4% -0,6%
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 49,2 49
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (апрель) 52,3 52,8
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 52,6 51,5
17:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 588  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 748  
20:45 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -2,4 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 235,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 192,7 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -2,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -307,6 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -37,9 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -57,2 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -6,7 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 163,3 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Сбербанк — ГОСА (реестр закрыт 28.03.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 11.05.2023) 0 (ао, ап) — див-д 20210 25 (ао, ап) — див-д 2022
  RUB ГМК Норильский никель — производственные результаты за 1кв2023    
  RUB ТГК-1 — операционные результаты за 1кв2023    