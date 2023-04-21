МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Судя по всему, доллар США впервые почти за полтора месяца закончит неделю на позитивной территории в результате усиления ожиданий повышения ключевой ставки ФРС на заседании в мае. Как сообщает Reuters, трейдеры ждут выхода данных по активности в американской экономике.

На азиатской сессии в пятницу доллар укрепился против большинства других основных валют, кроме японской иены, против которой на момент написания статьи он торговался со снижением на 0,26%, по 133,89.

Согласно вышедшим в пятницу данным, в марте годовой темп инфляции в Японии превышал установленный центральным банком целевой уровень и находился на максимуме за 40 лет, что может побудить Банк Японии скорректировать крайне мягкую денежно-кредитную политику.

Индекс доллара подрос на 0,07%, до 101,85. По итогам недели индекс может прибавить примерно 0,3% после пяти недель снижения подряд.

Некоторую поддержку доллару оказывают усиливающиеся ожидания повышения ключевой процентной ставки ФРС еще на 25 базисных пунктов на заседании в мае. Рынки оценивают вероятность такого решения примерно в 86%.

Инвесторы также считывают в котировках понижение ставки с июля до конца года и то, что к декабрю она будет находится чуть выше 4,5%.

Пара евро/доллар США снизилась на 0,12%, до 1,0958, а пара британский фунт/доллар США — на 0,13%, до 1,2428.

Рост доллара сдерживают вышедшие в четверг данные, усилившие вероятность рецессии в США.

Согласно этим данным, число американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице, немного выросло на прошлой неделе, что свидетельствует о постепенном ослаблении рынка труда.

В то же время отчет Федерального резервного банка Филадельфии показал, что индекс деловой активности в Среднеатлантическом регионе в апреле упал до самого низкого уровня почти за три года.

"Экономика США движется к рецессии, — сказал экономист Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо. — По нашему мнению, рецессия будет примерно в середине года".

"При этом проблема ФРС состоит в том, что инфляция держится на повышенном уровне, поэтому мы ожидаем как минимум еще одного повышения ставок", — добавил он.

В пятницу в США, еврозоне и Великобритании выйдут предварительные индексы менеджеров по снабжению, которые дополнят картину состояния мировой экономики.

Согласно вышедшим в пятницу предварительным данным, в апреле сокращение активности в производственном секторе Японии было самым незначительным за шесть месяцев, а сфера услуг сохраняла силу.

Усиливающаяся вероятность рецессии сдерживает склонность инвесторов к риску и оказывает давление на рискованные активы: пара австралийский доллар/доллар США на момент написания статьи торговалась со снижением на 0,48%, по 0,6710, а пара новозеландский доллар/доллар США — на 0,36%, по 0,6156.

Вышедшие в четверг данные показали, что в 1-м квартале инфляция в Новой Зеландии была ниже ожиданий, хотя и оставалась на высоком по историческим меркам уровне.

В то же время высокая инфляция в Японии поддерживает ожидания сворачивания крайне мягкой денежно-кредитной политики позднее в этом году. Участники рынка будут внимательно следить за запланированным на следующую неделю заседанием Банка Японии, которое впервые пройдет под председательством нового управляющего Кадзуо Уэды.

"Не думаю, что Уэда изменит политику на этом заседании, — сказал Капурсо. — Но звучали сигналы о ревизии политики, поэтому, может быть, через несколько месяцев будет движение".