МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются в пятницу третий день подряд и могут понести серьезные потери по итогам недели, сообщает Reuters. Слабые экономические данные и увеличение коммерческих запасов бензина в США усилили опасения относительно рецессии и замедления мирового спроса на нефть.

Около 06.30 по Гринвичу июньские фьючерсы на нефть Brent потеряли 30 центов, или 0,4%, до 80,80 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть WTI упали на 31 цент, или 0,4%, до 77,06 доллара.

В четверг оба контракта снизились более чем на 2%, до минимумов с конца марта, чему способствовали опасения относительно рецессии. Они могут продемонстрировать падение по итогам недели на 6%.

"Настроения на рынке остаются медвежьими после выхода слабых экономических данных США. Вместе с ожиданиями повышения процентных ставок они подстегивают опасения относительно рецессии, которая может затормозить спрос на нефть", — сказал Хироюки Кикукава из NS Trading.

"Нефть WTI, вероятно, будет торговаться в пределах диапазона 75-80 долларов за баррель на следующей неделе, так как инвесторы будут оценивать вероятность роста спроса на бензин в США в летний период, а также вероятность восстановления спроса на нефть в Китае во 2-й половине года", — добавил он.

Данные свидетельствовали о росте числа первичных заявок на пособие по безработице на отчетной неделе. Вероятно, рынок труда США подает первые признаки замедления активности по мере проявления последствий повышения процентных ставок ФРС. Это усиливает опасения относительно сокращения спроса на нефть.

"В краткосрочной перспективе волатильность цен на нефть будет связана с позиционированием на рынке в преддверии дальнейшего повышения ставок", — отметили аналитики National Australia Bank.

"ФРС, Банк Англии и Европейский центральный банк проведут заседания на первой неделе мая, и понижательное давление на цены на нефть будет сохраняться до тех пор", — добавили они.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились сильнее, чем прогнозировалось, так как темпы нефтепереработки и экспорта ускорились. Запасы бензина же неожиданно подскочили на фоне разочаровывающего спроса, о чем свидетельствовали представленные в среду данные Минэнерго США.

Власти Китая могут сократить квоты на экспорт нефтепродуктов в 2023 году на фоне восстановления спроса на внутреннем рынке, тогда как необходимость в стимулировании экономической активности посредством экспорта нефтепродуктов ослабевает.

Между тем погрузка нефти в портах на западе России в апреле может достичь максимума с 2019 года выше 2,4 млн баррелей в день, несмотря на планы Москвы сократить добычу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в трейдинговых и судоходных компаниях.