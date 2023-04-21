МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Цены на нефть нацеливаются на заметное снижение по итогам недели, поскольку неопределенные перспективы экономического роста и процентных ставок ухудшают настроения на рынке. Впрочем, в пятницу котировки демонстрируют некоторую устойчивость, поскольку восстановление экономики еврозоны неожиданно ускорилось, сообщает Reuters.

Около 09.32 по Гринвичу июньские фьючерсы на нефть Brent потеряли 4 цента, или 0,05%, до 81,06 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть WTI упали на 1 цент, или 0,01%, до 77,36 доллара.

В четверг оба контракта снизились более чем на 2%, до минимумов с конца марта, чему способствовали опасения относительно рецессии. Они могут продемонстрировать падение по итогам недели на 6%.

Ранее в пятницу котировки снижались, однако позднее стабилизировались после новостей о том, что восстановление экономики еврозоны в этом месяце ускорилось.

Согласно данным, и без того сильный спрос в сфере услуг отметился ростом, более чем нивелировав спад в производственном секторе.

"Похоже, экономика восстанавливается после зимы, однако слабость промышленного сектора по-прежнему вызывает тревогу и сдерживает восстановление (экономической активности)"- отметили экономисты ING.

На переднем плане остается неопределенность вокруг перспектив экономики.

Согласно опубликованным в четверг данным, число первичных заявок на пособие по безработице в США на отчетной неделе выросло, что усиливает опасения по поводу рецессии и снижения спроса на топливо.

"За текущим снижением цен стоит беспокойство, что повышение процентных ставок может привести к замедлению экономического роста", — отметил Стивен Бреннок из PVM.

Федеральная резервная система (ФРС), Банк Англии и Европейский центральный банк, как ожидается, повысят процентные ставки в мае.

Между тем в следующем месяце прогнозируется сокращение запасов нефти из-за снижения добычи ОПЕК+ и увеличения спроса в Китае, что может оказать поддержку котировкам, добавил Бреннок.