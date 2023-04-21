МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу снижаются, инвесторы выражают неопределенность по поводу экономических перспектив, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Financial Times: крах доллара уже близок

По состоянию на 14.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,1%, до 33879 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,41%, до 13021,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,2%, до 4143,5 пункта.

"Мы сомневаемся, что все сложится так идеально, и вместо этого видим неопределенные перспективы роста экономики, доходов и инфляции", — приводит портал MarketWatch слова главного инвестиционного директора по управлению глобальным благосостоянием в UBS Марка Хефеле (Mark Haefele).

Внимание инвесторов на этой неделе также сосредоточено на сезоне финансовой отчетности компаний за первый квартал. Так, акции Tesla подешевели на 9,75% по итогам торгов после того, как компания отчиталась о снижении чистой прибыли.