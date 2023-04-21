МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 24 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (апрель) 91,2 91,6
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (апрель) 95,4 96,1
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (апрель) 93,3 94
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (март) -0,2%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB РусГидро — операционные результаты за 1кв2023    
  RUB РусАгро — операционные результаты за 1кв2023    
  RUB Интер РАО — закрытие реестра для ГОСА (19.05.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 30.05.2023) 0,23658380041773 — див-д 2021 0,28365531801897 (рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Сургутнефтегаз — СД (вопрос о проведении ГОСА)    