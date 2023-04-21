МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Котировки природного газа на NYMEX в пятницу стабилизировались на фоне незначительных изменений в прогнозах погоды и спроса на ближайшие две недели, сообщает Reuters.

Динамика цен вялая, хотя поставки трубопроводного газа на СПГ-терминалы продолжают расти.

Около 13.42 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ на NYMEX торговались с понижением на 0,6 цента, или 0,3%, по 2,243 доллара за млн БТЕ.

С начала недели котировки газа подскочили на 6% после роста на 5% по итогам прошлой недели.

По данным Refinitiv, средний объем поставок на семь крупнейших СПГ-терминалов в США в апреле составляет 14,1 млрд кубических футов в день. Это немного превышает их совокупную мощность. Обычно СПГ-терминалы потребляют немного больше газа, расходуя излишки на выработку электроэнергии, необходимой для сжижения природного газа.

Некоторые аналитики опасаются, что американским экспортерам сжиженного природного газа (СПГ) придется отменить поставки, если потребители в Европе и Азии накопили крупные запасы на фоне снижения цен и мягкой погоды зимой. В 2020 году поставка по крайней мере 175 партий СПГ была отменена из-за избытка предложения и снижения спроса.

"Объем запасов в Европе держится около уровней 2020 года, из-за чего возникают опасения, что цены могут вести себя так же, как и тогда. В 2020 году спрэд между мировыми ценами и ценами в США сократился, закрыв возможности для арбитража. Кроме того, экспорт СПГ был приостановлен, чтобы предотвратить переполнение хранилищ", — отметили аналитики Bank of America.

Хранилища газа в Бельгии, Франции, Германии и Нидерландах заполнены примерно на 56%, что на 63% выше среднего 5-летнего показателя, согласно данным Refinitiv.

При этом объем запасов газа в США на 21% превышает среднее 5-летнее значение.

Евросоюз поставил странам цель достичь заполненности газовых хранилищ в 90% к 1 ноября.

"Существует сценарий, при котором хранилища газа в ЕС будут заполнены намного быстрее, чем в прошлом году, а спрос в Азии не восстановится… в этом случае поставки СПГ из США могут быть вновь отменены", — отметили аналитики ClearView Energy Partners.

Тем не менее сейчас "окно для поставок СПГ из США в Европу и Азию остается открытым", добавили в компании.

Фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF торгуются вблизи 21-месячного минимума 13 долларов за млн БТЕ, в то время как контракты Japan-Korea Marker торгуются у 22-месячного минимума 12 долларов за млн БТЕ.